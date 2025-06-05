В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

Польский сейм принял 11 июля государственным праздником: днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

Об этом говорится в заявлении сейма Польши, пишет "Европейская правда".

В среду, 4 июня, польский сейм принял закон об установлении нового государственного праздника. Отныне 11 июля будет днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией на восточных территориях Второй Польской Республики.

В сейме подчеркнули, что "мученичество за принадлежность к польской нации заслуживает того, чтобы о нем помнили в виде дня, который назначается ежегодно польским государством, в который будут чтить жертвы".

В заявлении отмечается, что в период с 1939 по 1946 год ОУН и УПА, а также "другие украинские националистические формирования, действовавшие на восточных приграничных территориях Второй Польской Республики" совершили "геноцид польского населения".

"Они убили более 100 тысяч поляков, преимущественно крестьян, уничтожили их имущество и заставили сотни тысяч поляков покинуть восточные приграничные территории Второй Польской Республики", – добавили в Польше.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, убитых в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

В конце апреля в Тернопольской области, на территории ныне несуществующего села Пужники, начали эксгумировать останки поляков, погибших в 1945 году.

Руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу Павел Коваль назвал это прорывом в отношениях между обеими странами.