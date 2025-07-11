Туск о последних заявлениях Дуды: завершает свой срок в плохом психологическом состоянии

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на недавние заявления президента Анджея Дуды, который призвал "вешать предателей" из судейского корпуса.

Заявление Туска приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Польский премьер назвал эти слова Дуды "настолько невероятными", что он подумал, "что это манипуляция".

По его мнению, это заявление свидетельствует о том, что Дуда "заканчивает свою работу в плохом психологическом состоянии".

Туск отметил, что высказывания Дуды были "просто очень неприятными и чрезвычайно глупыми" и "на самом деле непонятными".

"То, что такие мысли приходят в голову президенту Дуде, свидетельствует о том, что он заканчивает свою работу в плохом состоянии, в плохом психологическом состоянии. Жаль. Я бы хотел, чтобы президент закончил свою каденцию в лучшем стиле", – резюмировал он.

В недавнем интервью Дуда говорил о недостатках польской судебной системы и поделился мыслью, которую когда-то услышал (но не уточнил, кому она принадлежит).

"Вы знаете, почему в Польше так много предательства и наглого бунта? Потому что давно никого не вешали за измену". Это ужасно, но в этих словах есть правда", – отметил президент Польши.

Эти слова польского президента вызвали критику ряда местных политиков.

Напомним, Дуда также критически высказался об отношении союзников и Украины к Польше, в частности в контексте поставки военной помощи через аэропорт Жешув.