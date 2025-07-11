Трамп может не выступить в парламенте Британии во время государственного визита

Президенту США Дональду Трампу могут отказать в праве выступить в британском парламенте, когда он посетит Великобританию с государственным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время визитов иностранных лидеров в Великобританию они могут обратиться к депутатам только в том случае, если британское правительство от имени монарха направляет соответствующий запрос спикерам обеих палат парламента.

На данный момент спикер нижней палаты – Палаты общин – Линдси Гойл не получил такого обращения в отношении президента США. Это же подтвердили и опрошенные Sky News депутаты.

Причина, по которой обращения пока нет, неизвестна.

Как отмечает Sky News, проблема может заключаться в отсутствии публично согласованных дат государственного визита Трампа и в том факте, что британский парламент не будет заседать с 16 сентября по 13 октября из-за партийных съездов.

И хотя сам президент США говорил, что посетит Великобританию в сентябре, есть шанс, что этот визит как раз придется на перерыв в работе парламента.

Отметим, что во время первого государственного визита Трампа в Великобританию в 2019 году он также не выступал перед парламентом.

Дональд Трамп станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и несколькодневную программу.

Между тем стало известно, что Трамп также может приехать в Шотландию в конце июля или в начале августа, чтобы посетить поля для гольфа.