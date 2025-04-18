Трамп заявил, что может посетить короля Британии в сентябре

Американский президент Дональд Трамп в четверг, 17 апреля, сообщил, что планирует встретиться с королем Чарльзом III в сентябре этого года во время своего второго государственного визита в Великобританию.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что местом проведения станет Виндзорский замок. Вероятно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США обсудили этот визит во время телефонного разговора.

В четверг, 17 апреля, Трамп намекнул, что Букингемский дворец "определяет дату на сентябрь".

"Меня пригласил король и страна – замечательная страна. Они организуют второй, как вы знаете, второй праздник... это именно так: праздник, и это прекрасно, и это впервые, когда такое происходит с одним человеком...Я друг Чарльза, очень уважаю короля Чарльза и его семью, Уильяма, мы действительно имеем большое уважение к семье. И, думаю, сейчас определяют дату на сентябрь", – сказал он.

Как напомнила газета, в феврале король лично пригласил супругов Трампов остановиться или в Дамфрис-хаусе, или в замке Балморал, оба поместья расположены в Шотландии.

Во время своей поездки в Белый дом Стармер передал президенту США приглашение от монарха в виде официального письма.

Традиционно президенты США на второй срок не получают приглашения на государственный визит, а вместо этого их приглашают на чаепитие или обед с монархом в Виндзорском замке.

Еще накануне утверждения американских тарифов в Британии заявили, что все еще надеются, что любые тарифы, введенные Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.

Стармер в свою очередь заявил, что объявленные Трампом тарифы "очевидно" будут иметь экономическое влияние, однако добавил, что британское правительство будет реагировать на них "с холодной и спокойной головой".

3 апреля министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс выразил уверенность в возможности снизить новый 10-процентный тариф, который ввел Трамп на экспорт из страны.

А 15 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США "очень упорно работают" с Великобританией над переговорами о "большой" торговой сделке.