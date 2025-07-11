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Трамп може не виступити в парламенті Британії під час державного візиту

Новини — П'ятниця, 11 липня 2025, 21:50 — Олег Павлюк

Президенту США Дональду Трампу можуть відмовити у праві виступити в британському парламенті, коли він відвідає Велику Британію з державним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під час візитів іноземних лідерів до Британії вони можуть звернутись до депутатів лише в разі, якщо британський уряд від імені монарха надсилає відповідний запит спікерам обох палат парламенту.

Станом на зараз спікер нижньої палати – Палати громад – Ліндсі Гойл не отримав такого звернення щодо президента США. Це ж підтвердили й опитані Sky News депутати.

Причина, з якої звернення наразі немає, невідома.

Як зазначає Sky News, проблема може полягати у відсутності публічно погоджених дат державного візиту Трампа і тому факті, що британський парламент не засідатиме з 16 вересня до 13 жовтня через партійні з'їзди.

І хоча сам президент США говорив, що відвідає Британію у вересні, існує шанс, що цей візит якраз припаде на перерву в роботі парламенту.

Зазначимо, що під час першого державного візиту Трампа до Британії у 2019 році він також не виступав перед парламентом.

Дональд Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

Тим часом стало відомо, що Трамп також може приїхати до Шотландії наприкінці липня або на початку серпня, аби відвідати поля для гольфу.

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Трамп Велика Британія
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