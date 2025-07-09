В Британии готовятся к потенциальному визиту Трампа в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп может посетить Великобританию в конце июля или в начале августа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал телеканал Sky News.

По данным источников Sky News, Трамп через несколько недель может прилететь в Шотландию, чтобы посетить свои поля для гольфа. Это будет его первый визит в Британию после победы на выборах 2024 года.

Окончательная дата визита президента США еще не подтверждена из-за напряженного графика, но сын Трампа Эрик ранее говорил, что его отец будет на официальном открытии нового поля для гольфа в Абердиншире этим летом.

Полиция Шотландии подтвердила Sky News, что готовится к "потенциальному визиту" Трампа в конце июля.

"Хотя официального подтверждения еще не было, важно заранее подготовиться к значительной операции по охране правопорядка", – сказала телеканалу заместитель руководителя полиции Шотландии Эмма Бонд.

Отметим, что ориентировочно на сентябрь 2025 года готовится государственный визит Дональда Трампа в Британию. Он стал первым президентом США, который получил второе приглашение на такой визит от британского монарха.

Свой первый зарубежный визит во время второго президентского срока Трамп совершил в Ватикан – на церемонию погребения Папы Римского Франциска.