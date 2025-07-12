Норвегия присоединилась к инициативе по усилению кибербезопасности Украины

Норвегия стала 12-й страной, присоединившейся к Таллиннскому механизму – международной инициативе, поддерживающей усиление киберзащиты Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, пишет "Европейская правда".

Официально о присоединении Норвегии к инициативе объявили во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме. До этого страна присоединялась к инициативе в статусе наблюдателя.

"Таллиннский механизм – ключевой инструмент международной поддержки, который помогает Украине противостоять этим атакам и одновременно строить долгосрочную цифровую устойчивость. Норвежское правительство выделяет 25 миллионов крон ежегодно на это направление в рамках гражданского компонента Программы имени Нансена. Эта поддержка является долгосрочной и масштабируемой", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

В рамках партнерства до конца 2025 года Норвегия планирует предоставить более 100 миллионов гривен. Средства будут направлены на поддержку проектов, которые повышают киберустойчивость гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Сообщалось также, что МИД Италии решило выделить 1 миллион евро на реализацию проектов в рамках Таллиннского механизма по усилению поддержки Украины в киберсфере.

А в начале июля шведское агентство по международному развитию выделило новый пакет помощи Украине в рамках Таллиннского механизма.