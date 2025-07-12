Норвегія приєдналася до ініціативи для посилення кібербезпеки України

Норвегія стала 12-ю країною, яка долучилася до Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що підтримує посилення кіберзахисту України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України, пише "Європейська правда".

Офіційно про приєднання Норвегії до ініціативи оголосили під час Конференції з питань відновлення України, яка проходила в Римі. До цього країна долучалася до ініціативи в статусі спостерігача.

"Талліннський механізм – ключовий інструмент міжнародної підтримки, який допомагає Україні протистояти цим атакам та водночас будувати довгострокову цифрову стійкість. Норвезький уряд виділяє 25 мільйонів крон щороку на цей напрям у межах цивільного компонента Програми імені Нансена. Ця підтримка є довгостроковою і масштабованою", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

У межах партнерства до кінця 2025 року Норвегія планує надати понад 100 мільйонів гривень. Кошти спрямують на підтримку проєктів, які підвищують кіберстійкість цивільної та критичної інфраструктури України.

Повідомляли також, що МЗС Італії вирішило виділити 1 мільйон євро на реалізацію проєктів у межах Талліннського механізму з посилення підтримки України у кіберсфері.

А на початку липня шведське агентство з міжнародного розвитку виділило новий пакет допомоги Україні в межах Талліннського механізму.