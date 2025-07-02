У Швеції виділили Україні допомогу для посилення кібербезпеки

Шведське агентство з міжнародного розвитку виділило новий пакет допомоги Україні в межах Талліннського механізму.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Facebook, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Україна отримає понад 590 млн гривень від Шведського агентства з міжнародного розвитку Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete на посилення кібербезпеки.

Цей новий пакет допомоги надається в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.

Українське відомство пише, що кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.

Фінансування Sida надходитиме через Estonian Centre for International Development – урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Напередодні писали, що уряд Швеції перегляне структуру економічної допомоги, яка надається іншим країнам, що дозволить вивільнити додаткові 1,67 млрд шведських крон (близько 150 млн євро) на допомогу Україні та інші гуманітарні заходи.

На початку червня Швеція оголосила про виділення 50 млн євро на роботу проєктів НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Допомога НАТО в галузі безпеки та тренувальні програми для України) та NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексний пакет допомоги) для України, які опікуються підготовкою українських військових та підтримкою України.

Крім того, Швеція доєдналась до "коаліції з радіоелектронної боротьби" та на запрошення Німеччини стала її співголовою.