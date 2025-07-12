Генерал Бундесвера рассказал о переговорах по Patriot для Украины

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал о переговорах, которые ведет Германия, по приобретению у США систем противовоздушной обороны Patriot для передачи их Украине.

Об этом немецкий генерал заявил в интервью ZDF, сообщает "Европейская правда".

Фройдинг сказал, что ведется "тесное согласование с партнерами" по вопросу о том, как "доставить в страну новые системы противовоздушной обороны среднего и дальнего радиуса действия".

По его словам, на всех уровнях "уже несколько недель ведутся переговоры" о возможной поставке в Украину одной или двух систем Patriot, которые Германия должна приобрести у США.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США попытаются убедить союзников по НАТО передать Украине системы Patriot.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил готовность приобрести у США системы Patriot для Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Германия и Норвегия уже готовы купить для Украины три зенитные ракетные комплексы Patriot.