Рубіо: США спробують переконати союзників передати Україні Patriot

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яких Київ потребує для відбиття російських атак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після зустрічі з главою російського МЗС Сергєєм Лавровим.

Рубіо зазначив, що українцям потрібно більше батарей Patriot, які, за його словами, є на озброєнні у низки європейських країн.

"Але ніхто не хоче їх віддавати. Тож я сподіваюся, що це зміниться. Якщо Україна дійсно є пріоритетом, як про це заявляють багато країн Європи, то вони повинні бути готові поділитися батареями, які зараз їм не потрібні. Сподіваємося, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати Україні ці батареї Patriot", – сказав держсекретар.

Серед країн, які могли б поділитись з Україною своїми Patriot, Рубіо назвав Іспанію та Німеччину.

"Я не виокремлюю їх, але просто кажу, що це дві, про які я знаю. Є й інші батареї Patriot, і є інші можливості. Країни, які замовили батареї Patriot і незабаром мають отримати їх. Було б чудово, якби одна з них зголосилася відкласти поставку і натомість надіслати її в Україну", – додав він.

За словами Рубіо, у США шукають "креативні способи" надати Україні необхідні оборонні засоби.

Раніше повідомляли, що Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц також підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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