Лидеры стран ЕС отреагировали на заявление Трампа о 30% тарифах

Лидеры еще ряда стран Евросоюза прокомментировали заявление президента США о намерении с 1 августа применять 30-процентные тарифы на товары, импортируемые из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "решительном неодобрении" анонсированного Трампом решения.

"Сейчас как никогда важно, чтобы Еврокомиссия заверила в готовности ЕС решительно отстаивать европейские интересы. В частности, это означает ускорение подготовки надлежащих контрмер... Франция выражает полную поддержку Еврокомиссии в переговорах, которые теперь усилятся, с целью достичь взаимоприемлемого соглашения до 1 августа", – заявил Макрон.

Премьер Испании Педро Санчес также подчеркнул, что Мадрид поддержит Еврокомиссию в дальнейшем ведении переговоров с США.

"Экономическая открытость и торговля генерируют благосостояние. Необоснованные тарифы разрушают его... Вместе европейцы являются крупнейшим торговым блоком в мире. Нам следует использовать эту силу для достижения справедливого соглашения", – отреагировал Санчес.

"Хотя было понятно, что все варианты "на столе", ЕС четко сигнализировал, что отдает предпочтение соглашению, которое позволит избежать эскалации. И эта позиция сохраняется... ЕС и США должны быть партнерами, а не соперниками. От настоящего партнерства выиграют все стороны", – прокомментировал премьер Ирландии Михол Мартин.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон выразил сожаление по поводу заявления Трампа.

"Мы поддерживаем стремление Еврокомиссии продолжить поиск решения путем переговоров. ЕС готов отреагировать жесткими контрмерами, если будет необходимо. Но от эскалации "торговой войны" проиграют все, а самую высокую цену заплатят американские потребители. Швеция выступает за свободную торговлю и международное сотрудничество", – прокомментировал он.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС настроен продолжать переговоры с США о торговом соглашении, но готов к контрмерам, если достичь компромисса не удастся.