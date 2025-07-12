Лідери країн ЄС відреагували на заяву Трампа про 30% тарифи

Лідери ще низки країн Євросоюзу прокоментували оголошення президента США про намір з 1 серпня застосовувати 30-відсоткові тарифи до товарів, що імпортуються з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про "рішуче несхвалення" анонсованого Трампом рішення.

"Зараз як ніколи важливо, щоб Єврокомісія запевнила у готовності ЄС рішуче відстоювати європейські інтереси. Зокрема, це означає прискорення підготовки належних контрзаходів… Франція висловлює повну підтримку Єврокомісії у перемовинах, які тепер посиляться, з метою досягти взаємно прийнятної домовленості до 1 серпня", – заявив Макрон.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес також наголосив, що Мадрид підтримає Єврокомісію у подальшому веденні перемовин зі США.

"Економічна відкритість і торгівля генерують добробут. Необгрунтовані тарифи руйнують його… Разом європейці є найбільшим торговельним блоком у світі. Нам слід використати цю силу для досягнення справедливої угоди", – відреагував Санчес.

"Хоча було зрозуміло, що усі варіанти "на столі", ЄС чітко сигналізував, що віддає перевагу домовленості, яка дозволить уникнути ескалації. І ця позиція зберігається… ЄС і США мають бути партнерами, а не суперниками. Від справжнього партнерства виграють усі сторони", – прокоментував прем’єр Ірландії Міхол Мартін.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон висловив жаль з приводу оголошення Трампа.

"Ми підтримуємо прагнення Єврокомісії далі шукати рішення шляхом переговорів. ЄС готовий відреагувати жорсткими контрзаходами, якщо буде потрібно. Але від ескалації "торгової війни" програють усі, а найвищу ціну заплатять американські споживачі. Швеція виступає за вільну торгівлю і міжнародну співпрацю", – прокоментував він.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урслула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС налаштований продовжувати перемовини із США про торговельну угоду, але готовий до контрзаходів, якщо досягти компромісу не вдасться.