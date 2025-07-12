Президент Еврокомиссии прокомментировала анонсированные Трампом тарифы для ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сдержанно отреагировала на заявление президента США о 30-процентных тарифах на импорт из ЕС с 1 августа.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление она разместила в X.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что озвученная Дональдом Трампом тарифная ставка для европейского импорта будет "бить по предпринимателям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантического океана".

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.



We will continue working towards an agreement by August 1.



At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025

"Мы продолжим работать над (торговым) соглашением до 1 августа. В то же время мы готовы отстаивать интересы ЕС с помощью пропорциональных контрмер", – написала президент Еврокомиссии.

Премьер Нидерландов отметил, что анонсированный Трампом шаг является неправильным путем, и пообещал политическую поддержку руководству ЕС.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.