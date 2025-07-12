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Президент Еврокомиссии прокомментировала анонсированные Трампом тарифы для ЕС

Новости — Суббота, 12 июля 2025, 17:15 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сдержанно отреагировала на заявление президента США о 30-процентных тарифах на импорт из ЕС с 1 августа.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление она разместила в X.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что озвученная Дональдом Трампом тарифная ставка для европейского импорта будет "бить по предпринимателям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантического океана".

"Мы продолжим работать над (торговым) соглашением до 1 августа. В то же время мы готовы отстаивать интересы ЕС с помощью пропорциональных контрмер", – написала президент Еврокомиссии.

Премьер Нидерландов отметил, что анонсированный Трампом шаг является неправильным путем, и пообещал политическую поддержку руководству ЕС.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

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