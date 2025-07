Президент Еврокомиссии прокомментировала анонсированные Трампом тарифы для ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сдержанно отреагировала на заявление президента США о 30-процентных тарифах на импорт из ЕС с 1 августа.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление она разместила в X.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что озвученная Дональдом Трампом тарифная ставка для европейского импорта будет "бить по предпринимателям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантического океана".

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.



We will continue working towards an agreement by August 1.



At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.