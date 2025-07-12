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Трамп анонсировал 30% тарифы против ЕС и Мексики с августа

Новости — Суббота, 12 июля 2025, 16:06 — Мария Емец

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", объявление по этому поводу он сделал в своей соцсети Truth Social.

Трамп объявил, что с 1 августа США начнут применять тарифы в размере 30% к импорту из Европейского союза и Мексики.

Он добавил, что эта тарифная ставка "гораздо меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", и добавил, что европейским компаниям не нужно будет ее платить, если они разместят производство в США.

За несколько дней до этого американский президент заявил, что с августа применит 35-процентные пошлины на канадский импорт в США, а также – что планирует применить тарифы в размере 15-20% к остальным торговым партнерам.

Напомним, торговые переговоры США с Канадой и Евросоюзом все еще интенсивно продолжаются. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз "работает день и ночь", чтобы достичь договоренности.

ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС "готов принять контрмеры" против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.

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