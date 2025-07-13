Компания Трампа хочет построить в Румынии многоквартирную высотку

Компания Trump Organization – семейный бизнес президента США Дональда Трампа – объединит усилия с румынским застройщиком для строительства высотки с роскошными апартаментами в столице Бухаресте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление румынской компании, пишет "Европейская правда".

Семейный бизнес президента Трампа объединит усилия с румынским застройщиком SDC Imobiliare для строительства многоэтажного дома с элитными апартаментами в Бухаресте.

"Trump Tower Bucharest будет построен в самом центре столицы Румынии, одного из самых динамичных развивающихся рынков Европы, и принесет в регион премиум-жилье под брендом Trump", – заявили в компании.

В компании не уточнили местоположение и дату начала работ над высотным домом, который позиционируется как элитные жилые апартаменты в Румынии.

Отметим, что Румыния ранее стала объектом критики со стороны администрации Трампа после отмены выборов президента в декабре 2024 года, где спецслужбы заподозрили иностранное влияние в пользу антизападного кандидата Келина Джорджеску.

На этом фоне, среди прочего, США отменили решение о введении безвизового въезда для румынских граждан.