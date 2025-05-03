США решили исключить Румынию из программы безвизового режима
Министерство внутренней безопасности США объявило об исключении Румынии из программы безвизового въезда, куда она была добавлена при предыдущей администрации Джо Байдена.
Об этом говорится в заявлении ведомства от 2 мая, сообщает "Европейская правда".
В администрации Дональда Трампа объяснили исключение Румынии из "безвизовой" программы необходимостью "обеспечить безопасность границ и иммиграции", а также гарантировать надежность самой программы.
"Мы благодарны Румынии за тесное сотрудничество на протяжении многих лет с целью усиления безопасности. Румыния может быть повторно рассмотрена для включения в программу (безвизового въезда) в будущем", – заявила заместитель министра нацбезопасности США Триша Маклафлин.
В правительстве Румынии, комментируя решение США, заявили о намерении "продолжить сотрудничество, чтобы пересмотр кандидатуры нашей страны состоялся как можно скорее".
Там попросили американскую администрацию уточнить основания для отмены участия Румынии в программе безвизового режима, "чтобы румынские власти могли подготовить подробные ответы по каждому вопросу".
"Граждане Румынии заслуживают такого же отношения, как и граждане других союзных государств, которые имеют безвизовый въезд на территорию США, и поэтому правительство Румынии будет продолжать дипломатический диалог на высшем уровне, чтобы права румын были соблюдены", – подытожили в Бухаресте.
Румыния должна была присоединиться к программе безвизовых поездок в США в конце марта – об этом объявила администрация Байдена в январе.
Это произошло на фоне предвыборных потрясений в стране и аннулирования первого тура президентских выборов, где победил антизападный кандидат в президенты Келин Джорджеску.
Решение об отмене выборов резко раскритиковали высокопоставленные чиновники новой администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венс и советник президента Илон Маск.