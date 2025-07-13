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Компанія Трампа хоче збудувати у Румунії багатоквартирну висотку

Новини — Неділя, 13 липня 2025, 08:45 — Уляна Кричковська

Компанія Trump Organization – сімейний бізнес президента США Дональда Трампа – об’єднає зусилля з румунським забудовником для будівництва висотки з розкішними апартаментами у столиці Бухаресті.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву румунської компанії, пише "Європейська правда".

Сімейний бізнес президента Трампа об’єднає зусилля з румунським забудовником SDC Imobiliare для будівництва багатоповерхового будинку з елітними апартаментами в Бухаресті.

"Trump Tower Bucharest буде побудований у самому центрі столиці Румунії, одного з найдинамічніших ринків Європи, що розвиваються, і принесе в регіон преміум-житло під брендом Trump", – заявили в компанії.

У компанії не уточнили місце розташування та дату початку робіт над висотним будинком, який позиціонується як елітні житлові апартаменти в Румунії.

Зазначимо, що Румунія раніше стала обʼєктом критики з боку адміністрації Трампа після скасування виборів президента в грудні 2024 року, де спецслужби запідозрили іноземний вплив на користь антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

На цьому тлі, серед іншого, США скасували рішення про запровадження безвізового вʼїзду для румунських громадян.

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Румунія Трамп США
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