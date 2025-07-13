Додон помечтал о "новом уровне" отношений с Лукашенко в случае победы на выборах в Молдове

Пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон после визита в Москву отправился в Минск, где пообещал самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко "вывести отношения" между странами "на новый уровень" в случае победы на выборах в Молдове.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Додон рассказал, что обсудил с Лукашенко вопросы торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Беларусью.

По его словам, за последние три года товарооборот между странами снизился, но есть потенциал для роста.

В частности, пророссийский лидер молдавских социалистов сообщил, что после парламентских выборов в Молдове сосредоточится на "устранении барьеров для взаимной торговли и активизации работы межправительственной комиссии".

Он также заявил о намерениях проводить бизнес-форумы и реализовывать совместные проекты с белорусскими компаниями.

"Беларусь – надежный и предсказуемый партнер. Убежден: с приходом к власти ответственных политиков и при поддержке народа мы сможем вывести наши отношения на качественно новый уровень", – заявил Додон.

Чуть позже подробности встречи представила пресс-служба Лукашенко. В официальном сообщении говорится, что Лукашенко приветствовал Додона фразой "Живой!", на что тот ответил: "Не дождутся".

10 июля стало известно, что Додон посетил Москву, где встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаковым.

Тогда они обсудили возможность возобновления прямых поставок российского газа в Молдову "после смены власти в результате предстоящих парламентских выборов".

Обратим внимание, что недавно Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове идут переговоры о формировании политического блока на левом фланге.