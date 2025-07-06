Додон публично признал планы создания мегаблока Кремля на выборах в Молдове

Пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове идут переговоры о формировании политического блока на левом фланге.

Об этом он рассказал на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Додон сообщил, что, скорее всего, до конца июля будут объявлены результаты переговоров о создании блока левых сил, который на выборах будет противостоять проевропейским партиям.

"Хочу подтвердить, что мы ведем переговоры, серьезные переговоры о создании такого блока на левом фланге", – сказал Додон.

Название такого блока пока не разглашается. По словам Додона, сейчас проводятся опросы и фокус-группы для того, чтобы понять, какое название лучше подойдет.

"Но то, что такой блок может быть создан, я подтверждаю", – добавил он.

Напомним, пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" объявил в воскресенье, что на следующей неделе подаст документы для участия в парламентских выборах в Молдове, а возглавить список должна одиозная башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября.

Подробности о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре"