Пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон сообщил 10 июля, что находится в Москве, где встречается с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаковым.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Додон заявил, что обсудил с Новаком возможность возобновления прямых поставок российского газа в Молдову "после смены власти в результате предстоящих парламентских выборов".

"Это решение, при политической воле и здравом подходе будущего руководства страны, является вполне реалистичным и жизненно необходимым для миллионов наших граждан", – заявил он.

Также, по словам пророссийского лидера молдавских социалистов, он и Новак "подтвердили готовность к возобновлению энергетического диалога между Молдовой и Россией сразу после формирования в стране правительства, которое будет руководствоваться интересами граждан, а не геополитическими авантюрами".

"Возобновление прямых поставок российского газа – это ключ к снижению тарифов, стабилизации экономики и энергетической безопасности Республики Молдова", – добавил он.

Известно, что в Москве Додона сопровождали Ирина Влах – бывшая башкан пророссийской Гагаузии (глава правительства автономии), которая создала партию "Сердце Молдовы", а также лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарле.

Обратим внимание, что недавно Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове идут переговоры о формировании политического блока на левом фланге.

Напомним, после инспирированного Москвой "газового кризиса" для Приднестровья зимой 2025 года Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье на кредитные деньги России. Посредником сейчас выступает компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые были готовы предоставить с рядом экономических и политических условий.

В то же время недавно начали появляться сообщения о проблемах с поставками газа в Приднестровье.

На этом фоне "власти" непризнанного региона на 30 дней ввели чрезвычайное положение в экономике.

Подробнее на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.