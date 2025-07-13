В Литве будут готовы ввести всеобщую воинскую повинность не ранее 2030 года

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас заявил, что его страна вряд ли сможет ввести всеобщую воинскую повинность раньше 2030 года.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Годляускас заявил, что обязательную военную службу в стране можно ввести только после надлежащей подготовки.

"Говорить об всеобщей воинской повинности как основе для резервных структур и общем инструменте для подготовки призывников, вероятно, не стоит до 2030 года. Нам нужно к этому подготовиться, включая инфраструктурную базу, персонал и инструкторов, и надлежащим образом направить ресурсы на эти усилия", – подчеркнул он.

По словам заместителя министра обороны Литвы, с 2026 года в стране вступят в силу изменения в закон о военном призыве, что позволит последовательно увеличить количество призывников.

А с таким последовательным ростом численности, Литва, по его словам, приближается к всеобщей воинской повинности.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости ввести всеобщий призыв.

В июне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что если Литва хочет иметь больше военнослужащих в следующем десятилетии, стране придется увеличить роль женщин в национальной обороне.