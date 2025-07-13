У Литві будуть готові ввести загальну військову повинність не раніше 2030 року

Заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас заявив, що його країна навряд чи зможе запровадити загальну військову повинність раніше 2030 року.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Годляускас заявив, що обов'язкову військову службу в країні можна запровадити лише після належної підготовки.

"Говорити про загальну військову повинність як основу для резервних структур та загальний інструмент для підготовки призовників, ймовірно, не варто до 2030 року. Нам потрібно до цього підготуватися, включно із інфраструктурною базою, персоналом та інструкторами і належним чином спрямувати ресурси на ці зусилля", – наголосив він.

За словами заступника міністра оборони Литви, з 2026 року в країні набудуть чинності зміни до закону про військовий призов, що дозволить послідовно збільшити кількість призовників.

А з таким послідовним зростанням чисельності, Литва, за його словами, наближається до загальної військової повинності.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність впровадити загальний призов.

У червні міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що якщо Литва хоче мати більше військовослужбовців у наступному десятилітті – країні доведеться збільшити роль жінок у національній обороні.