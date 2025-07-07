Президент Литвы заявил о необходимости внедрить всеобщий призыв

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что внедрение всеобщего призыва в стране – это вопрос времени, поскольку сейчас формируют национальную дивизию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит Delfi.

В то же время Науседа указал, что Литва пока не готова к внедрению всеобщего призыва из-за отсутствия инфраструктуры и инструкторов.

"Мы были бы готовы переходить к всеобщему призыву, но на данный момент не готовы с точки зрения инфраструктуры. Нам действительно нужно больше инфраструктуры, больше инструкторов и средств, чтобы перейти к всеобщему призыву", – сказал он.

В этом контексте Науседа напомнил, что Литва запланировала создать национальную дивизию к 2030 году.

"Неотъемлемой частью национальной дивизии, без сомнения, является процесс всеобщего призыва. Мы готовимся, инвестируем, и наши стремления увеличить финансирование обороны связаны с нашими амбициями развить оборону до уровня национальной дивизии", – подчеркнул он.

В июне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что если Литва хочет иметь больше военнослужащих в следующем десятилетии – стране придется увеличить роль женщин в национальной обороне.

С 1 июля в Дании вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривают призыв женщин в армию наравне с мужчинами.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о призыве в армию в Европе будут принимать отдельные страны.