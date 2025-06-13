В Литве видят потребность в привлечении женщин к обороне, чтобы иметь больше военных

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что если Литва хочет иметь больше военнослужащих в следующем десятилетии – стране придется увеличить роль женщин в национальной обороне.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в пятницу, 13 июня, передает литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Шакалиене признала – сейчас ситуация в стране такова, что если Литва хочет иметь больше военных в ближайшие 5-10 лет – "придется увеличить роль женщин в обороне".

"Использование потенциала нашего общества – это первое, что мы должны сделать. Литва – это страна, которая придерживается принципа всеобщей обороны, и в конституции нет звездочки со словами "кроме женщин", – сказала она.

По словам министра, женщины составляют примерно одну десятую часть Вооруженных сил Литвы, что соответствует среднему показателю НАТО.

"Однако их участие в некинетических аспектах обороны – таких как кибероборона, логистика и стратегические коммуникации – быстро растет", – отметила она.

По ее словам, примером может быть Украина. По данным 2023 года, в Вооруженных Силах Украины служили 60 тысяч женщин.

"Они стали вдохновением для многих, независимо от того, было ли это легко или просто, или были ли они раньше профессиональными военными. Но ситуация такова, что нужно делать все возможное, и они показали, что способны на чрезвычайные вещи", – сказала Шакалиене.

По ее словам, исследования показывают, что решение Швеции в 2018 году восстановить призыв в армию для обоих полов повысило боеготовность армии, а видимость женщин в вооруженных силах увеличивает доверие общества и идентификацию с обороной страны.

Также, по словам Шакалиене, результаты показывают, что смешанные по гендеру команды в армии способны принимать более эффективные стратегические решения, а их коммуникация и эмпатия способствуют лучшим результатам.

В то же время в конце апреля командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что пока не видит необходимости в призыве женщин на обязательную военную службу.

Обратим внимание, что в конце марта правительство и парламент Дании окончательно договорился о введении принципа полного равенства военной службы с 2026 года, что означает первый призыв женщин наравне с мужчинами.