Трамп говорит, что Украина "в течение нескольких дней" получит дополнительные Patriot

Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в понедельник во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп подтвердил, что схема по поставкам военной помощи Украине за счет европейских государств также касается систем Patriot – "полной комплектации с батареями".

"Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими „обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.

Далее президент США заявил, что "есть одна страна, которая имеет 17 Patriot, готовых к отправке", не уточнив, о какой именно стране идет речь.

"И мы будем работать над соглашением, по которому 17 или значительная часть из 17 (систем Patriot. – Ред.) будут отправлены на поле боя. И это можно сделать очень быстро", – считает Трамп.

Накануне президент США подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot, которые будут "полностью оплачены".

В понедельник Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.