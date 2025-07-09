В Турции заблокировали ИИ-бота Grok за вероятные оскорбления Эрдогана

В Турции заблокировали доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok, разработанному компанией xAI американского миллиардера Илона Маска, после того как он генерировал ответы, которые, по мнению властей страны, содержали оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По сообщениям турецких СМИ, Grok якобы генерировал оскорбительный контент об Эрдогане, когда ему задавали определенные вопросы на турецком языке.

В среду, 9 июля, главная прокуратура Анкары объявила о начале официального расследования инцидента. Это первый случай в Турции, когда доступ к искусственному интеллекту был запрещен.

Управление информационных и коммуникационных технологий Турции (BTK) приняло запрет после решения суда, ссылаясь на нарушение турецкого законодательства, которое считает оскорбление президента уголовным преступлением, караемым лишением свободы на срок до четырех лет.

Ни X, ни Маск не прокомментировали это решение.

Как пишет агентство, вопросы политической предвзятости, языка ненависти и точности чат-ботов с искусственным интеллектом являются предметом беспокойства по крайней мере с момента запуска ChatGPT от OpenAI в 2022 году, когда Grok опубликовал контент, обвиненный в похвалах в адрес Адольфа Гитлера.

В августе прошлого года Турция заблокировала доступ к соцсети Instagram без официального объяснения причин.

А недавно турецкие правоохранители сообщили о задержании мэров трех крупных городов на юге страны, которые принадлежат к оппозиционным партиям.