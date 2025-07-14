Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что уже на этой неделе Европейский Союз может согласовать 18-й пакет санкций против России после сопротивления Братиславы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении в понедельник вечером.

Фицо начал с признания, что Словакия не сможет заблокировать решение ЕС о запрете импорта российского газа с января 2028 года, потому что оно принимается квалифицированным большинством.

"Чтобы что-то выиграть, мы объединили этот имбецильный проект Комиссии с проектом 18-го пакета санкций против России, для которого нужна единодушие", – добавил он.

Словацкий премьер отметил, что переговоры между Братиславой и Брюсселем "приближаются к какому-то финалу", и он получил от Еврокомиссии "письменный проект гарантий" по газу в случае поддержки 18-го пакета санкций.

"Предложение гарантии Комиссии я направляю главам всех соответствующих политических партий и жду от них ответа... Времени у нас немного, потому что проект гарантий я получил только что, а завтра мы приближаемся к финалу. Если не завтра, то в среду или пятницу", – признал Фицо.

В заключение, однако, он предупредил, что по-прежнему оставляет за собой право не поддержать 18-й пакет санкций против России, что вызвало бы "цирк, шантаж европейских фондов и попытку свергнуть легитимное правительство Словакии и заменить его послушным".

Словакия заявляла, что будет блокировать санкции против России, пока не получит гарантии от Еврокомиссии, что не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

По информации "ЕвроПравды", против пакета санкций начала выступать Мальта, но она возражает против конкретной его части – снижения потолка цен на российскую нефть.