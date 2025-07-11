Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в пятницу, 11 июля, так и не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России из-за блокирования со стороны Словакии.

Об этом корреспондент "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС на условиях анонимности.

"Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против РФ", – заявил один из дипломатов.

Как отметил источник, не исключено, что послы ЕС в Брюсселе могут собраться на выходных с целью обсуждения санкций.

При этом собеседники "ЕвроПравды" выразили надежду, что в течение выходных позицию Словакии удастся изменить.

Если Словакию не удастся убедить, то пакет санкций будет обсужден (и, возможно, утвержден) министрами иностранных дел во вторник, 15 июля, на заседании Совета ЕС.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Как заявил словацкий премьер Роберт Фицо, Словакия будет блокировать новые санкции, пока не получит четких гарантий, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.