Источники: 18-й пакет санкций против РФ отныне блокируют Словакия и Мальта

Против утверждения 18-го пакета санкций Европейского Союза в отношении России выступают сейчас два государства ЕС: Словакия и Мальта.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС, знакомых с ходом дискуссий по санкциям против РФ.

"На заседании Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС) 13 июля дискуссия о 18-м пакете санкций продолжалась несколько часов. Словакия продолжает настаивать на своей позиции: она будет блокировать санкции против России, пока не получит гарантии от Еврокомиссии, что не понесет убытки после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году", – заявил один из собеседников "Европейской правды".

Также против пакета начала выступать Мальта, но она возражает против конкретной его части – снижения потолка цены на российскую нефть.

"Мальта, так же как Греция и Кипр, – государства, имеющие большой танкерный флот, экономика которых зависит от транспортировки нефти. Именно поэтому они и не поддерживали идею снижения пороговой цены на российскую нефть. В воскресенье на заседании послов ЕС, только Мальта настаивала на отказе от этой идеи", – заявил другой дипломат.

Как объяснили собеседники "ЕП", Еврокомиссия сейчас предлагает устанавливать динамический потолок цены на российскую нефть. Согласно предложению, он должен составлять 15% от средней рыночной цены на нефть за последние три месяца, с обновлением раз в шесть месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что послы ЕС якобы близки к согласованию 18-го пакета санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину, который будет включать снижение "потолка" цены на российскую нефть.