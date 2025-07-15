Посол США при НАТО – Путину: если вы хотите войны, мы вооружим Украину

Решение США отправить Украине вооружение, за которое будут платить европейские союзники НАТО и Канада, является сигналом для правителя России Владимира Путина.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News, передает "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что Соединенные Штаты будут поставлять Украине вооружение, за которое заплатят европейцы, а процесс будет координировать глава Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Дни, когда США отправляли неограниченные средства налогоплательщиков для защиты Украины, закончились", – сказал Витакер.

Он подчеркнул, что в соответствии с соглашением, объявленным в понедельник президентом США Дональдом Трампом, Европа и Канада будут платить за вооружение, произведенное в Соединенных Штатах.

"Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (купить). И мы будем отдавать приоритет оружию для Украины", – заявил он.

По его мнению, решение о вооружении является также сигналом для главы России Владимира Путина.

"Мы дали вам шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа за это будет платить", – заявил посол.

Посол также сказал, что за последние 18 месяцев россияне заняли 1% украинской территории.

Он обратил внимание, что "они не достигают успеха, ежедневно теряют тысячи солдат". "Слишком много пострадавших среди гражданского населения в украинских городах. Поэтому я думаю, что это большой шаг, чтобы наконец закончить эту войну", – подытожил он.

"Если Владимир Путин хочет продолжать боевые действия в Украине, США продадут Европе вооружение, которое может быть использовано Украиной для ее защиты", – подчеркнул Витакер.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими "обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.