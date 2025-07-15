Посол США при НАТО – Путіну: якщо ви хочете війни, ми озброїмо Україну

Рішення США надсилати Україні озброєння, за яке будуть платити європейські союзники НАТО і Канада, є сигналом для правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив, що Сполучені Штати будуть надсилати Україні озброєння, за яке заплатять європейці, а процес координуватиме глава Північноатлантичного альянсу Марк Рютте.

"Дні, коли США надсилали необмежені кошти платників податків для захисту України, закінчилися", – сказав Вітакер.

Він підкреслив, що відповідно до угоди, оголошеної в понеділок президентом США Дональдом Трампом, Європа і Канада будуть платити за озброєння, вироблене в Сполучених Штатах.

"Ми виробляємо найкращу зброю в світі, і всі хочуть її (купити). І ми будемо надавати пріоритет зброї для України", – заявив він.

На його думку, рішення щодо озброєння є також сигналом для глави Росії Владіміра Путіна.

"Ми дали вам шанс на мир. Президент Трамп є миротворцем. Але якщо ви хочете війни, ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме", – заявив посол.

Посол також сказав, що за останні 18 місяців росіяни зайняли 1% української території.

Він звернув увагу, що "вони не досягають успіху, щодня втрачають тисячі солдатів". "Занадто багато постраждалих серед цивільного населення в українських містах. Тому я думаю, що це великий крок, щоб нарешті закінчити цю війну, – підсумував він.

"Якщо Владімір Путін хоче продовжувати бої в Україні, США продадуть Європі озброєння, яке може бути використане Україною для її захисту", – наголосив Вітакер.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Деякі з них надійдуть дуже скоро – фактично протягом декількох днів. Кілька країн, які мають Patriot, збираються ними "обмінятись", і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", – пояснив він.