СМИ: Трамп все еще считает, что Россия победит в войне против Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия имеет преимущество в войне против Украины и в конце концов победит – вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, знакомого с частными обсуждениями.

Дональд Трамп в понедельник пошел дальше, чем когда-либо, помогая Украине защититься от России, дав зеленый свет европейской закупке систем противоракетной обороны Patriot и другого вооружения для Украины.

Это не означает, что он считает, что у президента Украины Владимира Зеленского "есть карты".

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп все еще считает, что Москва имеет преимущество. Но поскольку его разочарование правителем России Владимиром Путиным растет, он более охотно участвует в конфликте, который, как он настаивал, может быть быстро урегулирован.

"Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, который пожелал остаться анонимным, чтобы обсудить мнения президента.

"Россия имеет большую экономику, большую армию, имеет более чем достаточно тел, чтобы бросить их в мясорубку, и ей просто безразлично. И хотя они делают медленный прогресс, они все же делают прогресс. Президент просто хочет остановить убийства", – добавил он.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американское решение посылать Украине вооружение, за которое будут платить европейские союзники НАТО и Канада, является сигналом для Путина.

"Мы дали вам шанс на мир. Президент Трамп – миротворец. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа за это будет платить", – заявил посол.

Дональд Трамп говорит о своем разочаровании Путиным, но не думает, что с ним "все кончено".