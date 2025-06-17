В Швейцарии эвакуировали село из-за угрозы оползня

Швейцарские власти эвакуировали село на востоке страны из-за угрозы оползня.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на заявление местных властей, передает "Европейская правда".

Жителям села Бриенц/Бринцаульс, расположенного примерно в 40 километрах к юго-западу от Давоса, запрещен въезд в село, поскольку, по словам местных властей, "массив скал на плато над селом начал двигаться настолько быстро, что грозит обвалом".

Также приостановлены сельскохозяйственные работы в этом районе, а владельцы скота перевезли животных с окрестных пастбищ.

Власти сообщили, что регион внимательно контролируется с помощью систем раннего предупреждения. Это не первый случай эвакуации: жителей Бриенца уже эвакуировали в ноябре и в июне два года назад – перед тем как массивный обломок скалы сошел с горы, лишь чудом обойдя село.

Также во вторник, 17 июня, ведущие страховые компании Швейцарии обнародовали предварительную оценку ущерба, нанесенного затоплением села Блаттен на юго-западе страны 28 мая.

Сумма оценивается примерно в 320 млн швейцарских франков (около $393 млн), более 80% из которых приходится на повреждения зданий и движимого имущества.

Остальные – около 60 млн франков (примерно $73,8 млн) – составляют ущерб, нанесенный предприятиям и автотранспорту.

Напомним, в мае власти села Блаттен взялась за эвакуацию скота, чтобы уберечь его от вероятного обвала в ближайшие дни.

А в мае 2023 года из Бриенца эвакуировали 84 жителей после того, как власти заявили о риске обвала вершины горы Инзель, возвышающейся над селом.