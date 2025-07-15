Польша пожаловалась Ватикану на епископов из-за антигерманских высказываний

Посольство Польши при Святом Престоле во вторник передало демарш из-за заявлений двух католических епископов о ситуации на польско-немецкой границе и польско-немецких отношениях.

Как сообщает "Европейская правда", текст демарша распространила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

В демарше, переданном главе дипломатического протокола Святого Престола, польская сторона "выражает возмущение недавними недопустимыми заявлениями" епископов Антони Длугоша и Вислава Меринга.

"Мы не даем согласия на высказывания, содержащие оскорбительные и недопустимые слова, которые нарушают основополагающие принципы достоинства человека, а также суверенитет правительства Республики Польша", – говорится в документе.

Как указывает МИД Польши, 11 июля епископ Длугош публично поддержал так называемое Движение защиты приграничья, которое организует добровольческие "патрули" против мигрантов на границе с Германией и пользуется политической поддержкой польской правой оппозиции.

А 13 июля епископ Вислав Меринг заявил, что "нами управляют люди, которые называют себя немцами" и "немец не будет братом поляка". Священнослужитель также рассказал об угрозе границам Польши "как с запада, так и с востока" и в упоминании правительства Польши употребил выражение "политические гангстеры".

"Такие заявления епископов, которые действуют как представители Епископской Конференции Польши и, следовательно, представляют Католическую Церковь, подрывают добрые польско-немецкие отношения, очерняют правительство и означают явную поддержку националистических кругов", – говорится в демарше.

Предыдущее польское правительство "Права и справедливости" активно пользовалось темой исторических претензий к Германии, в частности требованием репараций за ущерб во время Второй мировой войны.

Также отметим, что более половины поляков одобрительно отреагировала на правительственное решение об избирательном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции, которое начало действовать с 7 июля.