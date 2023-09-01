Премьер Польши: Германия должна выплатить нам репарации для нормальных отношений

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в 84-ю годовщину начала Второй мировой войны заявил, что его страна продолжит требовать от Германии выплаты репараций.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в город Велюнь, сообщает RMF24.

По словам Моравецкого, репарации необходимы для того, чтобы "эту страницу истории можно было закрыть".

"Именно поэтому мы сегодня здесь, чтобы требовать справедливости и возмещения... Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском Союзе, но для того, чтобы они могли нормально совместно функционировать в будущем, они должны закрыть эту черную страницу гекатомбы Второй мировой войны", – отметил польский премьер.

Он подчеркнул, что не успокоится, "пока эта болезненная рана не будет хотя бы частично заживлена".

Велюнь стал одним из первых польских городов, на который 1 сентября 1939 года упали немецкие бомбы.

Напомним, Польша хочет получить от Германии 6 триллионов 220 миллиардов злотых репараций ($1,32 трлн), связанных с ущербом, нанесенным во время Второй мировой войны. В Берлине же говорят, что вопрос репараций и компенсации ущерба от войны закрыт.

Также в Польше рассматривают возможность взыскания репараций и с РФ.

Подробно на эту тему читайте в статье: Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации с Германии.