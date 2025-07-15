Польща поскаржилась Ватикану на єпископів через антинімецькі висловлювання

Посольство Польщі при Святому Престолі у вівторок передало демарш через заяви двох католицьких єпископів про ситуацію на польсько-німецькому кордоні та польсько-німецькі відносини.

Як повідомляє "Європейська правда", текст демаршу поширила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі.

У демарші, переданому голові дипломатичного протоколу Святого Престолу, польська сторона "висловлює обурення нещодавніми неприпустимими заявами" єпископів Антоні Длугоша та Віслава Мерінга.

"Ми не даємо згоди на висловлювання, що містять образливі та неприпустимі слова, які порушують основоположні принципи гідності людини, а також суверенітет уряду Республіки Польща", – йдеться в документі.

Як вказує МЗС Польщі, 11 липня єпископ Длугош публічно підтримав так званий Рух захисту прикордоння, який організовує добровольчі "патрулі" проти мігрантів на кордоні з Німеччиною та користується політичною підтримкою польської правої опозиції.

А 13 липня єпископ Віслав Мерінг заявив, що "нами керують люди, які називають себе німцями" і "німець не буде братом поляка". Священнослужитель також розповів про загрозу кордонам Польщі "як із заходу, так і зі сходу" і у згадці уряду Польщі вжив вислів "політичні гангстери".

"Такі заяви єпископів, які діють як представники Єпископської Конференції Польщі і, отже, представляють Католицьку Церкву, підривають добрі польсько-німецькі відносини, очорнюють уряд і означають явну підтримку націоналістичних кіл", – йдеться в демарші.

Попередній польський уряд "Права і справедливості" активно послуговувався темою історичних претензій до Німеччини, зокрема вимогою репарацій за збитки під час Другої світової війни.

Також зазначимо, що понад половина поляків схвально відреагувала на урядове рішення про вибірковий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції, що почав діяти з 7 липня.