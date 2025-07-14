Большинство поляков положительно оценивают решение правительства о пограничном контроле

Более половины поляков одобрительно отреагировали на правительственное решение о выборочном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции, которое начало действовать с 7 июля.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Исследование общественного мнения Opinia24 показало, что совокупно 57,8% положительно оценивают решение польского правительства о пограничном контроле – в частности, однозначно одобряют его 27,5%, скорее одобряют – 30,3%.

О нейтральном мнении по этому поводу сказали 22,1%, а совокупная негативная оценка составляет 10,2%. Еще почти 10% сказали, что не имеют мнения по этому поводу.

Поддержка правительственного решения оказалась выше среди жителей сельской местности, чем крупных городов (61% и 49% соответственно).

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После завершения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

Варшава выражала готовность отменить временный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг. Берлин, напомним, сделал этот шаг с началом работы нового правительства, чтобы заворачивать мигрантов.

Перед этим Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.