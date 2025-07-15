Мелони приветствовала изменение позиции Трампа в отношении России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что Дональд Трамп изменил риторику в отношении лидера Кремля Владимира Путина.

Об этом она сказала во вторник во время встречи с канцлером Австрии Кристианом Штоккером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Мелони подчеркнула, что Россия до сих пор отказывается идти на уступки в вопросе мирного урегулирования войны против Украины.

"Россия продолжает нападать на гражданское население, применяя все более жестокие методы, демонстрируя тем самым, насколько мало Москва заинтересована в установлении мира, которого мы все стремимся, несмотря на готовность администрации Трампа к диалогу, которую Путин решил не принять", – добавила она.

Итальянский премьер отметила, что в Риме видят изменение позиции со стороны Соединенных Штатов и "приветствуют ее".

Накануне президент США в очередной раз выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень жесткие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено мирное соглашение.

Трамп также объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.