Мелоні привітала зміну позиції Трампа щодо Росії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відзначила, що Дональд Трамп змінив риторику щодо лідера Кремля Владіміра Путіна.

Про це вона сказала у вівторок під час зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Мелоні наголосила, що Росія й досі відмовляється йти на поступки в питанні мирного врегулювання війни проти України.

"Росія продовжує нападати на цивільне населення, застосовуючи все більш жорстокі методи, демонструючи тим самим, наскільки мало Москва зацікавлена у встановленні миру, якого ми всі прагнемо, незважаючи на готовність адміністрації Трампа до діалогу, яку Путін вирішив не прийняти", – додала вона.

Італійська премʼєрка зазначила, що в Римі бачать зміну позиції з боку Сполучених Штатів і "вітають її".

Напередодні президент США укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

Трамп також оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.