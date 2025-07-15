Парламент Косово провалил 47-ю попытку начать работу

Ассамблея частично признанного Косово не смогла закрыть учредительную сессию во вторник, что стало сорок седьмой провальной попыткой законодателей разблокировать работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

События в косовском парламенте во вторник разворачивались по привычной схеме. Три крупнейшие оппозиционные партии отказались делегировать представителей в комиссию, которая должна была организовать тайное голосование для избрания спикера Ассамблеи.

Эту идею продвигает крупнейшая партия – Движение "Самоопределение" главы правительства Альбины Курти, которая видит в тайном голосовании возможность разблокировать назначение спикера.

Без назначения спикера парламента и его заместителей Ассамблея Косово не может завершить учредительное заседание и начать полноценную работу – включая назначение правительства.

Из-за этого Косово находится в перманентном политическом кризисе после парламентских выборов в начале февраля.

В конце июня Конституционный суд Косова обязал депутатов сформировать Ассамблею в течение 30 дней, но решение пока не повлияло на ситуацию, поскольку разные партии толкуют его по-разному.

Президент Косова имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы, но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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