Суд в Косове приказал депутатам избрать спикера в течение 30 дней после 37 неудачных раундов

Конституционный суд Косова в четверг заявил, что новоизбранные депутаты парламента должны положить конец трехмесячному политическому тупику и избрать нового спикера в течение 30 дней.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Это решение суд принял по просьбе 11 депутатов, но пока неясно, что произойдет, если парламент не выполнит это распоряжение.

С момента своего первого заседания 15 апреля парламент не смог избрать спикера, поскольку другие партии отказываются сотрудничать с партией и.о. премьер-министра Альбина Курти.

Партия Курти потерпела поражение в 37 раундах голосования, не сумев получить необходимый 61 голос для избрания нового спикера.

Без спикера Курти не может быть официально выдвинут на должность премьер-министра и сформировать правительство.

Президент Косова Вьоса Османи имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы,

но пока воздерживается от такого шага, опасаясь еще большего политического кризиса.

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