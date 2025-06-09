В Косово назначили муниципальные выборы на фоне хаоса в парламенте

Президент Косово Вйоса Османи в понедельник назначила дату муниципальных выборов на 12 октября, тогда как парламентские выборы в начале февраля завершились политическим тупиком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Объявляя муниципальные выборы, Османи призвала политические партии, организации и государственные учреждения обеспечить всеобъемлющий, свободный и справедливый избирательный процесс.

На последних муниципальных выборах в Косово, которые состоялись в октябре 2021 года, избирали мэров 38 муниципалитетов и около 1000 депутатов городских советов. Их в основном выиграли правоцентристские оппозиционные партии.

Партия "Сербский список", представляющая этническое сербское меньшинство Косово и близкая к правительству Сербии, получила 10 мест в муниципалитетах на севере страны.

Муниципальные органы власти в Косово управляют местной экономикой, образованием, здравоохранением, инфраструктурой, природными ресурсами, туризмом, культурой и спортом, но не оборонными или правоохранительными органами.

Левое движение "Самоопределение" действующего премьер-министра Косово Альбина Курти победило на парламентских выборах 9 февраля, получив 48 из 120 мест, что недостаточно для большинства.

Из-за этого и давления оппозиции, выступающей против Курти, косовский парламент до сих пор не смог избрать нового спикера и с момента первого заседания парламента 15 апреля 29 раз безуспешно проводил голосование.

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