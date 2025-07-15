Парламент Косова провалив 47-му спробу почати роботу

Асамблея частково визнаного Косова не змогла закрити установчу сесію у вівторок, що стало сорок сьомою провальною спробою законодавців розблокувати роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Події у косовському парламенті у вівторок розгортались за звичною схемою. Три найбільші опозиційні партії відмовились делегувати представників до комісії, яка мала б організувати таємне голосування для обрання спікера Асамблеї.

Цю ідею просуває найбільша партія – Рух "Самовизначення" глави уряду Альбіна Курті, яка вбачає у таємному голосуванні можливість розблокувати призначення спікера.

Без призначення спікера парламенту та його заступників Асамблея Косова не може завершити установче засідання й почати повноцінну роботу – включно з призначенням уряду.

Через це Косово перебуває в перманентній політичній кризі після парламентських виборів на початку лютого.

Наприкінці червня Конституційний суд Косова зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів, але рішення поки що не вплинуло на ситуацію, бо різні партії тлумачать його по-різному.

Президентка Косова має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

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