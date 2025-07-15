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Премьер-министр Латвии привезла с собой в Украину 15 БТР Patria

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Новости — Вторник, 15 июля 2025, 22:09 — Олег Павлюк

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в рамках визита в Киев во вторник передала Украине первую партию из 15 бронетранспортеров Patria, которые будут переданы до конца года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в латвийском правительстве.

Силиня напомнила, что во время визита в Украину в прошлом году пообещала передать бронетранспортеры Patria.

"Сегодня я торжественно передаю их Вооруженным Силам Украины. Поддержка Латвией Украины – это не только слова, но и реальные действия. Безопасность Украины – это также и наша безопасность, борьба украинцев против агрессора – это также и наша борьба", – подчеркнула она.

 
Фото: правительство Латвии

Латвийский премьер передала первые 15 из 42 БТР, которые будут переданы Украине до конца года.

Общая стоимость военного оборудования, которое Латвия передаст Украине в течение 2025 года, составит в общей сложности 70 миллионов евро, уточнили в правительстве страны.

"Наши народы объединяют общие ценности и понимание. Эта человеческая связь делает наше сотрудничество особенно прочным. Латвия была, есть и будет с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир", – сказала Силиня.

Премьер-министр Латвии прибыла в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского для участия в мероприятиях ко Дню украинской государственности и встреч с рядом украинских топ-чиновников.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Великобританией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.

Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.

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