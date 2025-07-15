Премʼєрка Латвії привезла із собою в Україну 15 БТР Patria

Премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у межах візиту до Києва у вівторок передала Україні першу партію з 15 бронетранспортерів Patria, які будуть передані до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в латвійському уряді.

Сіліня нагадала, що під час візиту в Україну минулого року пообіцяла передати бронетранспортери Patria.

"Сьогодні я урочисто передаю їх Збройним Силам України. Підтримка Латвією України – це не тільки слова, але й реальні дії. Безпека України – це також і наша безпека, боротьба українців проти агресора – це також і наша боротьба", – підкреслила вона.

Фото: уряд Латвії

Латвійська премʼєрка передала перші 15 із 42 БТР, які будуть передані Україні до кінця року.

Загальна вартість військового обладнання, яку Латвія передасть Україні протягом 2025-го, становитиме загалом 70 мільйонів євро, уточнили в уряді країни.

"Наші народи об'єднують спільні цінності та розуміння. Цей людський зв'язок робить нашу співпрацю особливо міцною. Латвія була, є і буде з Україною, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру", – сказала Сіліня.

Премʼєрка Латвії прибула в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського для участі в заходах до Дня української державності та зустрічей з низкою українських топпосадовців.

У квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників.

Тоді ж анонсували, що до кінця першого півріччя Україні мають передати 12 тисяч апаратів від двох латвійських компаній.