В Финляндии вступил в силу запрет на покупку недвижимости россиянам и беларусам

Со вторника в Финляндии вступил в силу закон, запрещающий покупку недвижимости гражданам России и Беларуси по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет "Европейская правда".

Хяккянен подчеркнул, что запрет на покупку недвижимости россиянам и беларусам должен был быть введен еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я очень доволен, что этот закон наконец принят и вступает в силу сегодня. Речь идет об укреплении безопасности Финляндии и готовности ко всем средствам воздействия", – добавил он.

Финский парламент в апреле принял закон, который позволяет оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, чье государство развязало агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.

На основе закона правительство Финляндии подготовило постановление, в котором уточнило, что государствами, подпадающими под его действие, являются Россия и Беларусь.

До принятия в апреле закона финское законодательство позволяло блокировать продажу недвижимости россиянам на основании решения Министерства обороны в каждом конкретном случае, если это несет риски для национальной безопасности.