Глава МИД Польши пообещал дальнейшие поставки военной помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польская сторона работает над продолжением военной поддержки Украины в условиях российской агрессии.

Об этом он сказал журналистам на встрече глав МИД стран Люблинского треугольника (Литва, Польша, Украина) в среду в Люблине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Глава польского МИД подчеркнул, что Люблинский треугольник оказывает и будет оказывать поддержку Украине, которая героически борется".

Он напомнил, что Польша уже предоставила Украине 45 пакетов различного вооружения и боеприпасов.

"Мы работаем над следующими поставками", – пообещал министр.

"Польша выделила на эту (военную. – Ред.) помощь до сих пор 4 миллиарда евро, не учитывая координацию поставок военного оборудования других стран и гуманитарную помощь, предоставленную третьими странами", – добавил он.

Отдельно Сикорский отметил, что Польша и Литва поддерживают Украину политически в условиях российской агрессии и действуют в ее пользу на форумах международных организаций.

Напомним, в польском Люблине в среду проходит встреча глав МИД Польши, Украины и Литвы – в формате, получившем название Люблинского треугольника.

Накануне польский министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал договоренность США и НАТО о закупке американского оружия для Украины.