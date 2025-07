Сибига отправился на встречу "Люблинского треугольника" в Люблине

В польском Люблине проходит встреча главы МИД Польши, Украины и Литвы – в формате, получившем название "Люблинский треугольник".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига отметил, что Люблин – место подписания Люблинской унии 1569 года – является символом единства польского, украинского и литовского народов. Вместе с польским коллегой Радославом Сикорским и литовским главой МИД Кястутисом Будрисом они возложили цветы к памятнику в честь этого исторического события.

Lublin is a historically significant city. It serves as a strong symbol of unity for the Polish, Ukrainian, and Lithuanian nations.



Today, we laid flowers at the 1569 Union of Lublin Monument alongside @sikorskiradek and @BudrysKestutis. We value our modern partnership's… pic.twitter.com/1AwJqIBKDl