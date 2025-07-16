Сибига отправился на встречу "Люблинского треугольника" в Люблине

В польском Люблине проходит встреча главы МИД Польши, Украины и Литвы – в формате, получившем название "Люблинский треугольник".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига отметил, что Люблин – место подписания Люблинской унии 1569 года – является символом единства польского, украинского и литовского народов. Вместе с польским коллегой Радославом Сикорским и литовским главой МИД Кястутисом Будрисом они возложили цветы к памятнику в честь этого исторического события.

🇵🇱🇺🇦🇱🇹 Rozpoczynamy 5. rocznicę powstania Trójkąt Lubelski.



Min. @sikorskiradek przywitał min. Ukrainy @andrii_sybiha i min. Litwy @BudrysKestutis.



Wspólnie złożyli wieniec pod Pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. pic.twitter.com/CbFeNMfQP7 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 16, 2025

Lublin is a historically significant city. It serves as a strong symbol of unity for the Polish, Ukrainian, and Lithuanian nations.



Today, we laid flowers at the 1569 Union of Lublin Monument alongside @sikorskiradek and @BudrysKestutis. We value our modern partnership's… pic.twitter.com/1AwJqIBKDl – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 16, 2025

"Сегодня мы встречаемся в формате "Люблинского треугольника", который существует уже 5 лет. Мы сосредоточимся на вопросах региональной безопасности, путях усиления Украины в защите от российской агрессии, увеличении давления на Москву и борьбе с российской дезинформацией, гибридными угрозами и историческими манипуляциями", – рассказал Андрей Сибига.

"Единство Украины, Польши и Литвы на протяжении веков играло жизненно важную роль в противодействии агрессивной политике Москвы. Оно остается крайне важным и сейчас, когда мы работаем над общим будущим в ЕС и НАТО и общим видением сильной, объединенной, безопасной Европы", – добавил глава МИД Украины.

Напомним, "Люблинский треугольник" был основан как формат трехстороннего сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной для углубления регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономики и социально-гуманитарной сфере.

Второй саммит формата в 2023 году проходил во Львове на высшем уровне, тогда президенты трех стран подписали совместную декларацию, где речь шла, в том числе, о будущем Украины в ЕС и НАТО. После этого прохожие устроили овации Анджею Дуде на улицах Львова.

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