Глава МИД Польши: лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие Украине

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал договоренность США и НАТО о закупке американского оружия для Украины.

Об этом он сказал после встречи глав МИД стран Европейского Союза во вторник в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Сикорский заявил, что поднял вопрос о предложении Трампа о продаже американского оружия Украине перед коллегами из Евросоюза.

"Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это оборудование. Европейские налогоплательщики или, на мой взгляд, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств (очевидно, речь идет о замороженных активах России. – Ред.)", – заявил он.

Накануне Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Свою готовность присоединиться к схеме Трампа подтвердили Германия и Швеция.

А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал инициативу и подчеркнул, что его страна еще не приняла решение об участии в ней.